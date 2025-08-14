الديار: مخاوف عربية وغربية من تحركات جعجع

A + A -

أفادت مصادر مطلعة لـ«الديار» بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يهتم بشؤون المسيحيين إلا من زاوية شد العصب الطائفي، وأنه منخرط – عن إدراك أو غير قصد – في مشروع تتبناه جهات عربية تهدف إلى تكريس طائفة حاكمة واحدة بالأكثرية، بدلاً من النظام التوافقي القائم.

وتساءلت المصادر ما إذا كان العداء السياسي والعقائدي لحزب الله يقود القوات اللبنانية نحو الهاوية، بما يجر معه جزءاً كبيراً من المسيحيين المؤيدين لها إلى وضع لا يُحسدون عليه.

وترى هذه المصادر أن هذا الأمر سيتضح أكثر عندما تهدأ الأجواء وتتضح صورة ما يُحاك للبنان، وعندئذ لن ينفع الندم.