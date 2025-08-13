كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

A + A -

أقدم شخص مُقنّع، بتاريخ 21-07-2025، على شهر مسدّس حربي بوجه مدير أحد المطاعم في زوق مصبح أثناء إقفاله المطعم، طالبا منه إعادة فتح الباب الخلفي المؤدي إلى صناديق المحاسبة. ولكنّ المدير رفض الانصياع له، فلم يتمكن من السرقة وغادر سيرا على الأقدام إلى جهةٍ مجهولة.

وبالتّاريخ عينه، أقدم شخص مجهول على الدّخول إلى مطعم آخر في حارة صخر، وشهر مسدسًا حربيا بوجه المدير أيضا، وسلَبَ مبلغًا ماليا قُدِّرَ بــ2،450 دولارا أمريكيا، ولاذ بالفرار.

وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن الشخص عينه نفذ العمليَّتَين المذكورَتَين، ويُدعى: ي. ع. (مواليد عام 1995، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بحرم سلب بقوّة السّلاح، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتاريخ 24-07-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في المطيلب، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العمليَّتَين المذكورتَين، إضافةً إلى تنفيذه عمليّة سلب بتاريخ 15-06-2025، من داخل مطعم في الربوة - المتن.