من داخل السجون اللبنانية.. رسائل وتحذير خطير!

صدر عن السجناء اللبنانيّين البيان الآتي:

نحن شبكة من السجناء اللبنانيين في مختلف سجون لبنان (القبة ورومية وزحلة وغيرها) نتحفظ على هوياتنا لأسباب أمنية، نتوجه إلى المسؤولين والمرجعيات الروحية ووسائل الإعلام بالرسائل التالية:



١. نهنئ السجناء السوريين بالموقف الإنساني لحكومتهم الجديدة التي تسعى لتخليص مواطنيها من جحيم السجون اللبنانية.

٢. في ظل الظروف اللا إنسانية التي يعيشها سجناء لبنان نعتبر أن من حق أهلنا السوريين القيام بالتحركات والخطوات المناسبة من داخل السجون أو من خارجها من خلال الأهالي والعائلات.

٣.نظرا لتجاهل الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لمعاناتنا واهتمامهم فقط بإيجاد حل لملف السجناء السوريين فإننا نرفع الصوت ونحذر من أي حل جزئي لملف السجون ينصف قسم من السجناء، ويتجاهل أبناء البلد و الإخوة الفلسطينيين و بقية السجناء من غير ذوي التابعية السورية.

٤.نحذر الحكومة اللبنانية من ارتكاب خطأ فادح إذا أقدمت على تسليم السجناء السوريين فقط دون إيجاد حل شامل، لأن هذا سيشعل جميع السجون اللبنانية دفعة واحدة وسيدفعها إلى الإنفجار الشامل حيث أننا لم يعد لدينا ما نخسره ونحن نموت ببطئ كل يوم بالظلم و الأمراض و سوء التغذية ولن نسمح أن يتم تجاهلنا في أي خطوات عملية قادمة لحل مشكلة السجون.

٥.الخطوات التصعيدية ستفاجئ الجميع و لن نقبل أن يتم خداعنا بحلول ترقيعية أو أي مرواغات ومطلبنا هو إيجاد حل شامل لجميع الجنسيات من خلال العفو العام او تقليص السنة السجنية و معالجة مشكلة حكمي المؤبد والإعدام.

٦.ندعو المرجعيات الروحية لجميع الطوائف في لبنان إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع الانساني الذي يمس كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ويهدد بانفجار اجتماعي وأمني كبير.

٧. نؤكد أن هذه المطالب المحقة ليست موجهة ضد أي سجين سوري فهم شركاؤنا في الألم والمعاناة لكننا لن نسمح أن يتم تجاهل مظلوميتنا و التعامل معنا وكأننا لسنا بشرا من خلال استبعادنا من أي حل شامل واعتماد الحلول الجزئية لهذا الملف الحساس.

٨.نوجه رسالة عتب كبير لإعلامنا اللبناني ، و ندعوا الرأي العام و وسائل الإعلام وخاصة المحلية أن تبقي عيونها مفتوحة على جميع سجناء لبنان و عدم اختصار مأساة السجون بالسجناء السوريين فقط أو غيرهم، فنحن كمواطنين لبنانيين لنا حق كبير عليهم في إيصال صوتنا و الدفاع عن حقوقنا.