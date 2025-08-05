"سيناريوهات عدّة تواجه جلسة اليوم".. هذا ما كُشف!

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أكّد وزير العدل المحامي عادل نصار أنّ سيناريوهات عدّة تواجه جلسة اليوم، من بينها إتاحة المجال لمزيدٍ من النقاش وتأجيل البتّ ببند السلاح الى جلسة أخرى تُعقد يوم الخميس.

ولفت نصار، في حديثٍ لموقع mtv، الى أنّه لم يطلع بعد على ورقة السفير توم برّاك، كاشفاً أنّه سيطالب في الجلسة بجدولٍ زمنيّ لتسليم سلاح حزب الله.

وقال نصار: نتمنّى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله، فيسلّم سلاحه ونذهب معاً الى بناء الدولة، ولكن إذا أصرّ على الإبقاء عليه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه الى الانتحار.