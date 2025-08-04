تعميم من التربية بشأن الامتحانات الرسمية

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أصدرت المديرية العامة للتربية تعميماً دعت فيه المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025، الراغبين بإعادة النظر في نتائجهم للدورة الأولى، إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً ابتداءً من صباح الثلاثاء 5 آب 2025 ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح التعميم أن التقديم يتم حصراً عبر الرابط الإلكتروني المخصص على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي: مع تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة، ولا سيما رقم الترشيح، رقم الهاتف، والمواد المطلوب مراجعة علاماتها (على ألا تتجاوز ثلاث مواد)، قبل إرسال الطلب.

وأكدت المديرية ضرورة انتظار رد دائرة الامتحانات الرسمية عبر الهاتف الخاص بصاحب الطلب، مشددة على أن المراجعة مجانية بالكامل ولا يترتب عنها أي تكاليف، وأن أي إعلان مخالف لذلك يعرض صاحبه للملاحقة الجزائية.