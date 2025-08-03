وفاة نقابي وصحافي لبناني عريق...

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توفي النقابي والصحافي العريق ياسر محمود نعمه، الذي لعب ادواراً سياسية بارزة في العمل الوطني والقومي العربي. واشتهر نعمة بدوره النقابي في التسعينات خلال توليه مسؤولية نائب رئيس الإتحاد العمالي العام الياس بو رزق، حين خاضا معارك نقابية في مواجهة السلطة آنذاك، وتعرضا للإعتقال.

كما تولى نعمة منصب المدير العام لجريدة السفير، وعمل في صحف عدة كاتباً ومديراً.

وهنا نبذة عن الراحل:

مواليد 5 آذار 1934

تخرج من ثانوية صيدا العربية ثم حاز ديبلوم من كلية الصحافة المصرية في القاهرة العام 1954.

عمل صحافيا ومراسلا وكاتبا في صحف ومجلات عديدة منذ الخمسينيات مثل التلغراف والحياة والمصور والكف والأحد والحرية التي تولى ادارتها العامة في الستينيات. ثم شارك مع طلال سلمان في تأسيس جريدة السفير في العام 1973 وإطلاقها في 26 آذار من العام 1974 ووصف بروحها خاصة عند غياب صاحبها خلال الأحداث اللبنانية.

تأثر بالفكر القومي العربي فكان قياديا مؤسسا لحركة القوميين العرب في العام 1956 ووصف بالساعد الأيمن للقيادي الراحل محمد الزيات إبن مدينة صور.

اعتقل وسجن خلال مشاركته في ثورة العام 1958.

لعب أدوارا بارزة في دعم الحركة الفلسطينية، و شارك العام 1971 في تأسيس منظمة العمل الشيوعي الى جانب إبراهيم وتولى مهاما في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بزعامة حواتمة.

خلال حصار بيروت في العام 1982 لم يترك العاصمة وجريدة السفير، ودعم جبهة المقاومة اللبنانية ومن ثم المقاومة الوطنية بأطيافها المختلفة في وجه الإحتلال الإسرائيلي حتى اندحاره عن بيروت العام 1982 وعن الجنوب العام 1985 وعن الشريط الحدودي المحتل العام 2000.

ويعتبر نعمة قياديا نقابيا منذ اواخر الستينيات في قطاع الطباعة والإعلام ووصل الى عضوية المجلس التنفيذي للإتحاد العمال العام وقاد ورفاقه في العام 1987 أكبر تظاهرة نقابية تجمعت بدعوة من المؤتمر النقابي العام، من المنطقتين الغربية والشرقية خلال الحرب الأهلية، في المتحف، رفضا للحرب اللبنانية وبلغ عدد المشاركين فيها نحو 300 ألف متظاهر.

تولى في العام 1993 منصب الأمين العام للاتحاد العمالي العام ثم حلّ نائبا للرئيس بعدها.

إعتقل في أيار من العام 1997 لمناهضته السلطة الحاكمة. ساهم في توحيد الاتحاد العمالي العام في العام 1970 وفي اعادة توحيده في العام 1999. وفي عهده مع رئيس الاتحاد العام الياس أبو رزق تم وضع حجر الأساس للمقر الحالي للاتحاد على طريق النهر شرقي بيروت.

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واستمر نعمة في الكتابة الصحافية في صحف عدة.