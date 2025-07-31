عناوين الصحف ليوم الخميس 31 تموز 2025

الأخبار: السعودية تنخرط في الفتنة بين فلسطينيي لبنان
ضغوط لحظر "حماس" وإدارة أمنية على طريقة "دايتون"
هل حنّ جنبلاط وجعجع إلى 5 أيار؟
مفاوضات غزة: إبتزار متجدّد للمقاومة
النهار: العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية محاولات التفاف و"حزب الله" يصعّد التحدي
اللواء: حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق
مجلس النواب يقرّ الإصلاح المصرفي وسط خلاف مع المصارف.. وإنجاز التشكيلات القضائية دون تدخلات
الجمهورية: إستياء أميركي من تأخير القرار
هيكل: الجيش الضامن للبنانيين
البناء: المفاوضات المكثفة بين الشيباني وديرمر ونقلها إلى باكو يثيران تساؤلات عن اتفاق؟ | الحكومة أمام امتحان مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة من الاحتلال والعدوان | قاسم: المقاومة لن تسمح بجعل اتفاق وقف إطلاق النار خطة لإلحاق لبنان بـ«إسرائيل»
الديار: الأنظار الى <جلسة الثلاثاء> و<الحزب> مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون
قادة حزبيون هددوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد
قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل والبلد معرض لخطر وجودي من إســرائيل وداعــش
?l'orient le jour: Conseil des ministres sur les armes : le tandem jouera-t-il le jeu
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: المجاعة «تُعرّي» أطفال غزة من لحومهم
نحو 29 ألفاً مصنَّفون «حالات سوء تغذية» و260 ألف طفل دون الخامسة بحاجة للغذاء
الأنباء الكويتية: بري يشيد بذكاء باراك ويشدد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني
سباق بين توفير مخارج وعدم الاصطدام مع المجتمع الدولي في «ملف السلاح»