سلام للمنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة: نحن جميعًا معكم!

A + A -

أولم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية، على شرف المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة للرجال، قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستقام في مدينة جدّة.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأثنى سلام على "الجهود التي يبذلها المنتخب وطاقمه الفني لرفع اسم لبنان عاليا"، وقال: "كل التوفيق لمنتخب لبنان الوطني لكرة السلة في مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدة. لقد رفعتم اسم لبنان عاليا في السابق، ونحن على ثقة بأنكم ستمثلون الوطن مجددا بكل جدارة، نحن جميعا معكم".