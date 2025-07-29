living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كواليس - البخاري ينشط بعيداً عن الأضواء!

29
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ينشط السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعيداً عن الأضواء في حركة غير اعتيادية تعكس انطلاق التحضير لمعركة الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يستقبل شخصيات نيابية وسياسية في دارته ويقوم ببعض الزيارات ويعقد اجتماعات مع معنيين بالملف الانتخابي تمهيداً لتحديد الخيارات الانتخابية وتشكيل اللوائح والتحالفات بعد حسم مسألة قانون الانتخاب، على أن أوساطاً دبلوماسية تشير بوضوح إلى أن الرهان الأميركي – الخليجي سيكون كبيراً على انتخابات الـ2026 لإحداث انقلاب في المشهد النيابي والسياسي في لبنان وتقليص نفوذ حزب الله وحلفائه قدر المستطاع ربطاً بمضمون الأوراق الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن تغيير الوضع في لبنان وإلحاقه بالمشاريع الأميركية – الخليجية في المنطقة امتداداً لما يحصل في سوريا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout