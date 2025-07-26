زياد الرحباني.. هذا هو موعد مراسم الدفن والتعازي!

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اصدرت عائلة الراحل الكبير زياد الرحباني النعوة الرسمية محددةً موعد الدفن والتعازي :





والدته: نهاد وديع حداد - فيروز أرملة المرحوم عاصي الرحباني

شقيقته: هلي عاصي الرحباني

شقيقته: ريما عاصي الرحباني

أولاد عمه المرحوم منصور الرحباني:

مروان وعائلته، غدي وعائلته، أسامه

ماري تريز خليل (بنتا) أرملة عمه المرحوم الياس الرحباني وأولادها:

غسان وعائلته، جاد وعائلته

إبن عمته الراحلة سلوى أرملة المرحوم عبدالله الخوري:

بشارة (في المهجر)

عمته: إلهام الرحباني هنا وأولادها:

المحامي إبراهيم، المحامي وليد وعائلته

خاله: جوزف حداد وزوجته آتي سركسيان وأولادهما (في المهجر):

إليان، رولا وعائلتها، زياد وعائلته

خالته: هدى أرملة المرحوم شوقي زياده وأولادها:

دينا وعائلتها، جوفانا وعائلتها

خالته: إيفيت زوجة منتسر برياري وأولادهما (في المهجر):

سعاد وعائلتها، سوزي وعائلتها



وعائلات: الرحباني، حداد، أبو جودة، خليل، الخوري، حنا السبعاني،

سركسيان، برياري، زياده وعموم أهالي أنطلياس ولبنان والمهجر

في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء والإيمان والمحبة فقيدهم

الغالي المأسوف عليه المرحوم



زياد عاصي الرحباني



الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم السبت الواقع فيه ٢٦ تموز ٢٠٢٥،

مزوداً بالأسرار المقدسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد

ظهر يوم الإثنين ٢٨ تموز في كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا).

لكم من بعده طول البقاء



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية

عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.

ويوم الثلاثاء ٢٩ تموز في صالون كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا)

ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.



الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة