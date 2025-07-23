بالصورة: توقيف صحافية في مطار بيروت بتهمة " العمالة"!

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أوقف الأمن العام اللبناني، يوم الأحد 20 تموز/ يوليو 2025، الصحافية الاستقصائية هاجر كنيعو نحو تسع ساعات، إثر وصولها إلى "مطار رفيق الحريري" في بيروت، وذلك بناء على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.



في التقاصيل، أفادت تقارير صحافية بأن الصحافية كنيعو، التي تعيش في الإمارات، تمّ توقيفها بتهمة "العمالة"، إثر وصولها إلى "مطار رفيق الحريري"، من قِبل الأمن العام بتاريخ 20 تموز/ يوليو الجاري، بناءً على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، من الساعة 12 ليلاً حتى التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي لبيروت)، مع مصادرة هاتفها وحاسوبها.

من جهتها، أوضحت كنيعو بأنه "لم يكن هناك أي تواصل مع إسرائيليين أو صحافيين إسرائيليين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتةً إلى أن كل المعلومات المتعلّقة بالتحقيقات الصحافية التي قامت بها "هي معلومات موثّقة، وبالمستندات، وأغلبها منشور في صحف أجنبية... ولكن عندما يكون صوتك عالياً ضدّ حزب الله، أكيد سيرسلون أشخاصاً كي يقوموا بفيلم بحقّي".