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ماذا حصل بعد الإعتداء على مراسلة ال "lbc" الحامل؟

15
JULY
2025
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استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بشدة تعرض عضو النقابة الصحافية في قناة "LBCI" بترا أبو حيدر، إلى اعتداء على طريق جونيه البحرية من شخصين: رجل وامرأة يستقلان دراجة نارية من دون أرقام بذريعة انها تجاوزتهما.

ولفتت النقابة إلى أنّ "الامرأة أقدمت على ضربها بعنف وهي الحامل في شهرها الثامن"، مشيرة إلى أنّ "هذا الاعتداء يندرج في إطار الحوادث المتكررة التي يتسبب بها سائقو الدراجات النارية، خصوصًا تلك غير المسجلة وتتجول في الشوارع والطرق بصورة غير قانونية معرضة حياة المواطنين للخطر، مستفيدة من التراخي الذي تبديه السلطات المختصة".

وإذ هنأت النقابة ابي حيدر على سلامتها، طالبت المسؤولين بـ"التحري عن المعتديين وإلقاء القبض عليهما وسوقهما أمام القضاء المختص لتأخذ العدالة مجراها. وهي تضع هذا الاعتداء أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتضطلع بمسؤوليتها في قمع المخالفات المرورية التي تؤدي إلى حوادث مؤسفة وتعديات غير مقبولة على المواطنين، وآخرها ما جرى للزميلة ابي حيدر".

وقد اتصل نقيب المحررين جوزف القصيفي بالمعتدى عليها، ناقلا إدانتة ومجلس النقابة واعضائها لهذا الاعتداء آلاثم.

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