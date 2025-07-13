"بسبب أعمال مخلّة بالآداب"... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!

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أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي، أنه "في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما جريمة الاتّجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة، عن حصول أعمال مخلّة بالآداب في أحد مراكز التدليك في محلّة جبيل".

وذكرت المديرية، أنه "بتاريخ 10-07-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، وعمليات الرصد والتعقّب والمراقبة، داهمت قوّة من المكتب المركز المذكور، وتمكّنت من ضبط فتاة بالجرم المشهود أثناء ممارستها أعمال منافية للحشمة مع زبون داخل إحدى الغرف، فجرى توقيفها، وتدعى: ي. ج. (مواليد عام 1990)".

وكشفت أنه "بالتحقيق معها، اعترفت بأنّها والمدعوّة (ج. ل. مواليد عام 1978) التي تمّ توقيفها أيضًا، تقومان بأعمال منافية للحشمة مع الزبائن لقاء مبالغ مالية، بناءً على اتّفاق مسبق معهم".

وأكدت أنه "خُتِمَ مركز التدليك بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَتَين، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".