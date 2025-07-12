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جميل السيّد: تهديدات سورية ؟!!

12
JULY
2025
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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر "اكس":

"تهديدات سورية ؟!!
مصادر سورية هددت لبنان أمس (ثم نفَتْ عبر الإعلام) بإجراءات انتقامية في حال لم يُفرِج عن محكومين وموقوفين سوريين في سجون لبنان!!

أولاً،
ليس في سجون لبنان رهائن سوريين سوى أنّ هنالك مساجين يمكن لسوريا استرجاع من يرغب منهم وفقاً لقوانين وإتفاقات تبادل السجناء بين سوريا ولبنان إذا وُجِدَت او سيجري اقرارها مستقبلاً…
ثانياً،
من مصلحة لبنان وسوريا عقد مثل هذا الإتفاق حول تبادل السجناء على ان يسبقه أيضاً قرار سوري فوري وعلني يدعو النازحين السورييين في لبنان للعودة إلى بلدهم وأن يستقبل، دون عوائق، النازحين الذين يرحّلهم لبنان إلى سوريا…

ثالثاً، وفي كل الأحوال،
ليس من الجائز أن تتمّ مخاطبة لبنان بالتهديد عبر الإعلام طالما لبنان منفتح على كل المواضيع وطالما التواصل موجود بين المسؤولين في البلدين،
عدا عن أنه يخطئ من يعتقد اليوم أنّ لبنان سيكون لقمة سهلة وسائغة حيال أي إعتداء على الهوية اللبنانية مهما كانت الخلافات بين اللبنانين لأنّهم مُجمعون بأنّهم ليسوا فرعاً منشقّاً عن بلاد الشام، بل كانوا وكان لبنان قبل تلك البلاد وسيبقون بعدها…
ولذلك،
حسن الجوار اساس الاستقرار بين البلدين،
ومش غلط تثقيف الناس وتنفيس البخار من بعض الرؤوس الحامية…"

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