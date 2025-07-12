واشنطن والغرب: لمواجهة "الحزب"!

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برز تطوّر لافت أمس، عبر إعلان وزارة الخارجية الأميركية في بيان عن اجتماع عقدته «مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لـ«حزب الله»، يومي 9 و10 تموز الجاري، واستعرضت قدرات الحزب على تنفيذ عمليات وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقّاها خلال العام الماضي»، مضيفة: «إنّ المشاركين أجمعوا على أنّ الحزب لا يزال يشكّل تهديداً خطيراً، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شنّ هجمات مفاجئة دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم».

وقالت: «انّ الحضور، ناقشوا الوضع المالي المتأزم للحزب»، وأشاروا إلى «أنّه قد يسعى إلى توسيع أنشطة جمع الأموال وشراء المعدات في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأفريقيا ومناطق أخرى، كما انّ الدول المشاركة استعرضت أبرز الإجراءات التي اتخذتها أخيراً للحدّ من آليات الحزب المالية ومخططاته، إلى جانب عملياته».