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نقابة موظفي الخلوي اعلنت انتهاء التحرك الاحتجاجي

11
JULY
2025
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اعلنت نقابة موظفي الخلوي انتهاء التحرك الاحتجاجي، وقالت في بيان: "بعد التأكد من النسخة النهائية لعقد العمل الجماعي بصيغته المجددة والتي تبنت طرح النقابة للمحافظة على المكتسبات، ونيل موافقة الإدارات المعنية بعد ان ارسلوها كل من المدراء العامين الدكتور سالم عيتاني عن شركة MIC2 SAL والسيد جاد ناصيف عن شركة MIC1 SAL، بشكل خطي مع العلم الخطي لمحامي الشركات ومباركة وزارة الاتصالات للمضي قدمًا في إجراءات التوقيع وفقًا للأصول القانونية خلال الإسبوع المقبل".

وشكرت "الزملاء الموظفين، على مناقبيتهم العالية وتمسكهم بحقوقهم بكل مسؤولية ووعي، وأهلنا المشتركين، على تفهّمهم لمطالبنا ودعمهم الصادق لتحركنا، ووسائل الإعلام، التي واكبت التحرك ونقلت صوت الموظفين بمهنية وموضوعية، وجميع من ساهم وسعى إلى تأمين التوافق بما يحفظ حقوق العاملين ويصون قطاع الاتصالات".

واذ اكدت "التمسك الدائم بالحوار ومد اليد لما فيه حماية وتطوير قطاع الاتصالات، مع الحفاظ الكامل على الحقوق والمكتسبات"، اعلنت اليوم، "انتهاء التحرك الاحتجاجي، وأن الأمور باتت في خواتيمها الإيجابية، وسنبقى على أتمّ الاستعداد لأي تحرك مستقبلي يصون حسن التنفيذ ويضمن الاستمرارية في حماية الحقوق".

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