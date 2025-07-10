دجاج غير صالح للإستهلاك البشري في هذه المنطقة!

A + A -

صدر عن بلدية راشيا الوادي – لجنة الصحة البيان التالي:

"في إطار المتابعة الدورية لحملة السلامة الغذائية التي أطلقتها لجنة الصحة في بلدية راشيا الوادي بالتعاون مع طبابة قضاء راشيا – قسم سلامة الغذاء، تم تنفيذ جولة ميدانية جديدة شملت عددًا من المؤسسات الغذائية.

وخلال الجولة، تم رصد مخالفة جسيمة في أحد المحال التي تقوم ببيع الدجاج الطازج في المنطقة، حيث تبين وجود كميات غير صالحة للاستهلاك البشري، تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة بالاضافة لمخالفة العمال لقانون العمل و الإقامة.

بناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى إقفال المحل بالشمع الأحمر من قبل الأمن العام اللبناني – مركز راشيا الوادي، وبحضور رئيس البلدية شخصيا، كما تم تلف كامل الكمية الفاسدة من الدجاج بشكل فوري وفق الأصول الصحية.

واستكمالًا للجولة على باقي المؤسسات، تم توجيه إنذارات شفهية وخطية للمؤسسات التي تم رصد مخالفات لديها، على أن تتم المتابعة لاحقًا للتأكد من قيامها بتصحيح المخالفات ومعالجة الثغرات.

وتؤكد بلدية راشيا أن الحملة مستمرة وتشمل جميع المؤسسات الغذائية دون استثناء، بهدف حماية المستهلك وضمان جودة الغذاء، وتشدد على أن أي مخالفة تهدد السلامة العامة ستُقابل بأقصى درجات الحزم.

كما تجدد البلدية دعوتها إلى جميع أصحاب المؤسسات إلى الالتزام التام بالمعايير الصحية والقوانين المرعية الإجراء، حرصًا على صحة المواطنين وسمعة البلدة كمكان آمن ونظيف.

وفي هذا السياق، تتوجّه البلدية بالشكر والتقدير إلى المؤسسات والمطاعم التي أثبتت التزامها الكامل بالمعايير الصحية خلال الجولات الأخيرة، معربة عن أملها في أن تُتاح الفرصة قريبًا للإعلان عنها وتكريمها علنًا، كقدوة تحتذى في مجال السلامة الغذائية والمسؤولية المجتمعية".