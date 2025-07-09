من هو حسين علي مزهر الذي استهدفته إسرائيل أمس في البابلية؟

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان القوات الإسرائيلية هاجمت أمس في منطقة البابلية في جنوب لبنان وقضت على حسين علي مزهر مسؤول ادارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله.



وتابع: "في اطار مهام منصبه دفع مزهر بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عدة نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. كما انشغل في الاونة الأخيرة في محاولات اعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب لبنان. "



وأضاف أدرعي: "لقد شكلت أنشطة حسين علي مزهر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".