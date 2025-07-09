عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تموز 2025

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الأخبار: للصبر حدود ونحن جاهزون

إيجابية كلامه لم تزل القلق من تصعيد إسرائيلي

برّاك: نافذة فرص لـ 3 أشهر

غزة: لعنة بيت حانوت باقية

اللواء: براك يعود بعد أسبوعين لإحداث خرق في تسليم السلاح

سلام من عين التينة ينوه بموقف برّي.. والقضاء يطلب رفع الحصانة عن وشكيان



البناء: ترامب ونتنياهو لإتمام اتفاق غزة… وباراك يدعو لبنان للحاق بالتغيير في المنطقة | قاسم يشيد بمواقف رئيس الجمهورية: المقاومة قادرة ولصبرها على الاحتلال حدود | حردان في ذكرى سعاده: المقاومة حاجة وطنية لتعديل الموازين في وجه الاحتلال



النهار: لبنان في مرحلة انتظار رد برّاك على ردّه مؤتمر باريس يتأخر بسبب بطء الإصلاحات





الجمهورية: برّاك: لا تفاوض للسنة المقبلة

الديار: برّاك يطرح تسوية صعبة والحكومة على مفترق طرق

تحويلات المغتربين تبقي الاقتصاد حيًّا رغم الأزمات

انطلاق الامتحانات الرسمية وسط احتجاجات وتحديات تربوية



l'orient le jour: Après l’épisode Tom Barrack, le gouvernement fragilisé, mais



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يُجري محادثات جديدة مع نتنياهو لإنهاء «مأساة» غزة



الأنباء الكويتية: انطباعات إيجابية لزيارة باراك مغلّفة بـ «ولكن»

أسئلة لبنانية تنتظر من أميركا رداً إسرائيلياً بشأن وقف الحرب