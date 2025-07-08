الرئيس عون عرض مع البطريرك الراعي الأوضاع العامة والتطورات على الساحة الإقليمية‎

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على الساحة الإقليمية.

بعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي الى الصحافيين فقال:

"تشرفت بزيارة فخامة الرئيس، وهي ضرورية لانه لم يتسن لي قبلاً المجيء لشكره على اهتمامه وزياراته للاطمئنان على صحتنا في المستشفى وفي بكركي، ومن واجبي المجيء لشكره. وكانت مناسبة تحدثنا فيها عن كل الأمور، والرئيس يعطينا الثقة، كما اننا نطلع على الأمور من منبعها، وهي في قلبه وعقله وتفكيره. هناك أمور تسير بشكل ممتاز، وأخرى تحتاج الى انتظار، انما فهمنا كل الأمور وتحدثنا عن كل المواضيع."

سئل: هناك اتصالات لعودة الاستقرار في الجنوب ومنها زيارة المسؤول الأميركي توماس براك الى القصر الجمهوري. هل اطلعكم فخامة الرئيس على حصيلة هذه الاتصالات؟

أجاب: ان فخامة الرئيس يرى ان زيارة السفير براك كانت ممتازة، وقدّم لبنان الرد على الاقتراحات الأميركية، في انتظار رد حزب الله. وقد تسلّم براك رد رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، وسيطلع عليه لوضع ملاحظات، اذا وجدت، على ان يعود بجواب، ولكنهم مرتاحون للرد ولما تضمنته الورقة الأميركية.

سئل: هل تؤيدون حماية دولية للمسيحيين في سوريا بعد ما جرى ويجري هناك؟ وهل لديكم زيارة قريبة الى هناك؟

أجاب: لم نتطرق الى هذا الموضوع، ولا يحتاج الامر الى حماية. تحدثنا عن سوريا بشكل عام، وعن نظرة الرئيس عون لهذه الأوضاع، والمشاكل الاخرى ومنها النازحين السوريين في لبنان، وقدرة سوريا على النهوض. ولكنه الى جانب الدولة السورية وهو ايّد رفع العقوبات عنها وإلغاء الحصار الذي كان مفروضاً عليها، وهناك بعض الملاحظات العامة، وليس هناك صحة لما يشاع عن ضم طرابلس، فهو امر غير مطروح، والدول تؤيد هذا القول.

وأضاف البطريرك الراعي: لا شك ان وضع المسيحيين في سوريا صعب، والانفجار الذي استهدف الكنيسة امر مقلق، خصوصاً وان ردود الفعل عليه غابت من الرئيس السوري ومن الحكومة السورية، وهناك نقطة استفهام حول هذا الموضوع عندنا وعند الرئيس عون القلِق مما يحصل. فالمسيحيون يريدون ضمانات للعيش، وهكذا نفهم قيمة لبنان على ضوء ما حصل في سوريا، فهنا يعيش المسلم والمسيحي على قدم المساواة.

سئل: هل تعتقدون ان عدم تطبيق مبدأ حصرية السلاح قد يعيق قيام مبدأ الدولة في لبنان؟

أجاب: كلا، ليس هناك شيء من هذا القبيل، الامر يحتاج الى بعض الوقت، وفخامة الرئيس متفهم لهذا الموضوع، وهناك مسار سيمرّ عبر الحكومة. ولكن ليس هناك خوف من ان تعود الحرب.

سئل: هل لديكم قلق من ترك لبنان وحيداً في حال عدم اللحاق بالمتغيرات في المنطقة؟

أجاب: كلا، لبنان ليس وحيداً، هناك دول عظمى تقف معه كالولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، ليس هناك مخاوف كتلك التي نفكر بها، وهي غير موجودة الحمد لله.

وزير الطاقة والمياه

وكان الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم، وزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي اطلعه على نتائج زياراته الى الكويت وأبو ظبي وقطر، والخطوات التي تقوم بها الوزارة لانشاء معامل انتاج الكهرباء.

كما تطرق البحث الى التحضيرات الجارية لتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء.

الرئيس عون الى قبرص غداً

الى ذلك، يغادر الرئيس عون غداً الى نيقوسيا في زيارة رسمية الى جمهورية قبرص، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وسيجري الرئيس عون الذي يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين، محادثات مع نظيره القبرصي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.