living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الحكومة عرض مع الصادق والدويهي وضو وفنج المستجدات الحواط: لحصرية السلاح في يد الشرعية

8
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية، النواب: وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو والنائب السابق رامي فنج، وجرى عرض للمستجدات الراهنة.


الحواط

واستقبل الرئيس سلام النائب زياد الحواط الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس عددا من المواضيع، وأكدنا  ضرورة تأمين كافة المستلزمات الضرورية لتسليم السلاح في اسرع وقت ممكن وتطبيق القرارات الدولية وحصرية السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وان تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهذا الموضوع هو بيد مجلس الوزراء مجتمعا، وعلى المجلس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية لبنان واللبنانيين، خاصة ان لبنان يمر بمرحلة انتقالية وكذلك المنطقة كلها،  والتغيرات التي تحصل في المنطقة يجب أن تشمل لبنان، والا يكون لبنان خارج هذا التحول الذي يحصل في المنطقة، فاليوم هناك اهتمام دولي في مستقبل لبنان ويجب ان نستفيد من ذلك وعدم تضييع الفرصة من جديد".


اضاف:" اما على الصعيد الانمائي والاجتماعي سلمنا دولة الرئيس دعوة لزيارة مدينة جبيل وحضور مهرجانات جبيل الدولية في الخامس من آب، ونأمل تشريفه للاطلاع على حاجات قضاء جبيل، كما تطرقنا إلى أزمة السير على الأوتوستراد الممتد من ضبية باتجاه طبرجا، وباعتباره أوتوسترادا دوليا يجب اعادة تلزيمه وتوسيعه من جديد، كونه شريان اقتصادي مهم جدا لكسروان وجبيل ولكل الشمال، ويجب ان يكون هذا الموضوع من الأولويات، وهو كلف مجلس الإنماء والإعمار، وأجرى اتصالاً برئيس المجلس لإعادة دراسة هذا الموضوع، علما ان هذه الطريق كانت لزمت في العام ٢٠١٩، ولكن بسبب الأزمة والانهيار المالي والاقتصادي توقف التلزيم والتمويل، وعاد وطلب دولة الرئيس من مجلس الإنماء والأعمار وضعها ضمن أولوياته".

وتابع: "كما طلبت من دولة الرئيس التواصل مع رئيس حكومة جمهورية مصر كونها من اكبر مستوردي التفاح لإعادة النظر في الشروط المشددة التي وضعتها مصر بما يخص التفاح اللبناني، ووعدني ان يتواصل مع وزير الزراعة اللبناني ومع رئيس الحكومة المصري من اجل تأمين اعادة تصدير التفاح إلى مصر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout