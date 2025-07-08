عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025

الأخبار: باسيل ليس خائفًا من رغبة رئيس الجمهورية بالزعامة
المقاومة تخشى الخداع وخصومها تخلي أميركا عنهم
برّاك: تدبروا أموروكم داخليًا ومع إسرائيل
ترامب- نتنياهو: لا "وصفة" لإنهاء الحرب
النهار: مسار تفاوضي جديد بعد تسليم "الردّ الرئاسي"... برّاك للبنانيين: لا نملي عليكم والتغيير بيدكم
البناء: ترامب ونتنياهو لتقييم مشهد ما بعد حرب إيران وفتح باب هدنة غزة وفرص تطبيع | توماس راضٍ بعد تسلّم رد الدولة: الأولوية لانسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات! | بيت حانون: حرق 4 آليات و26 قتيلاً وجريحاً… واليمن: 11 صاروخاً و8 مسيّرات
اللواء: براك يترك للدولة معالجة سلاح حزب الله.. ويحذر من التخلف عن اللحاق بالمتغيرات
سلام: الردّ اللبناني يركز على تلازم الخطوات: الانسحاب الاسرائيلي وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة
الجمهورية: سلم الرد... والعبرة في ترجمته
برّاك: عليكم الالتحقاق بالاتفاقات
الديار: لبنان ينجح «بشراء الوقت»... ليونة أميركيّة ولا ضمانات
حزب الله مُنفتح على نقاش لاحق لقرار «السلم والحرب»
جعجع يُصّر على اجتماع الحكومة... و«القوات» تلوّح بالإستقالة
l'orient le jour: Tom Barrack à Beyrouth : le Liban réussit (de justesse) son jeu d’équilibriste
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب بعدما رشّحه نتنياهو لـ«نوبل» السلام: «حماس» تريد وقف إطلاق النار
الأنباء الكويتية: لبنان الرسمي طالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبري لتفادي اتفاق جديد.. وجعجع طالب بمناقشة الورقة الأميركية في مجلس الوزراء
باراك من بعبدا: ترامب بجانبكم «ولديه شجاعة وليس الصبر الطويل»