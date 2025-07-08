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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025

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 الأخبار: باسيل ليس خائفًا من رغبة رئيس الجمهورية بالزعامة
المقاومة تخشى الخداع وخصومها تخلي أميركا عنهم
برّاك: تدبروا أموروكم داخليًا ومع إسرائيل
ترامب- نتنياهو: لا "وصفة" لإنهاء الحرب

 

 

 

 


النهار: مسار تفاوضي جديد بعد تسليم "الردّ الرئاسي"... برّاك للبنانيين: لا نملي عليكم والتغيير بيدكم

 

 

 

 

البناء: ترامب ونتنياهو لتقييم مشهد ما بعد حرب إيران وفتح باب هدنة غزة وفرص تطبيع | توماس راضٍ بعد تسلّم رد الدولة: الأولوية لانسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات! | بيت حانون: حرق 4 آليات و26 قتيلاً وجريحاً… واليمن: 11 صاروخاً و8 مسيّرات

 

 

 

 

اللواء: براك يترك للدولة معالجة سلاح حزب الله.. ويحذر من التخلف عن اللحاق بالمتغيرات
سلام: الردّ اللبناني يركز على تلازم الخطوات: الانسحاب الاسرائيلي وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة

 

 

 

 

الجمهورية: سلم الرد... والعبرة في ترجمته
برّاك: عليكم الالتحقاق بالاتفاقات

 

 

 

 

الديار: لبنان ينجح «بشراء الوقت»... ليونة أميركيّة ولا ضمانات
حزب الله مُنفتح على نقاش لاحق لقرار «السلم والحرب»
جعجع يُصّر على اجتماع الحكومة... و«القوات» تلوّح بالإستقالة

 

 

 

l'orient le jour: Tom Barrack à Beyrouth : le Liban réussit (de justesse) son jeu d’équilibriste

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب بعدما رشّحه نتنياهو لـ«نوبل» السلام: «حماس» تريد وقف إطلاق النار

 

 


الأنباء الكويتية: لبنان الرسمي طالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبري لتفادي اتفاق جديد.. وجعجع طالب بمناقشة الورقة الأميركية في مجلس الوزراء
باراك من بعبدا: ترامب بجانبكم «ولديه شجاعة وليس الصبر الطويل»

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