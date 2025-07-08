أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تقول مصادر دبلوماسية عربية على صلة بالتفاوض حول اتفاق غزة إن صيغة الاتفاق باتت واضحة بنسبة 75% وإن الباقي يمكن التفاهم عليه، لكن الأمر الغامض لا يزال نوايا رئيس حكومة الاحتلال تجاه وقف الحرب نهائياً والتوصل إلى اتفاق يحقق ذلك يمكن القبول به فلسطينياً ودرجة الضغط الأميركي لتحويل الهدنة إلى إنهاء حرب كما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأمير قطر خلال مفاوضات وقف النار مع إيران والإقرار بأن التهدئة في المنطقة سوف تبقى هشة ما لم تقف حرب غزة وأن انفجار الوضع مع إيران مجدداً يستمدّ شرارته من بقاء حرب غزة لأن نتنياهو يراهن إذا بقيت الحرب على توسيع نطاقها وتوريط أميركا ووجهته سوف تبقى إيران وأي حرب مع إيران مجدداً تعني أن الخليج ونفطه وغازه في طليعة الخاسرين وأميركا سوف تخسر طبعاً أموال الخليج الموعودة.

كواليس

قال مسؤول أمني سابق إن المبعوث الأميركي توماس باراك سوف ينقل ما يصله من لبنان مع انطباعاته وتحليله إلى واشنطن فوراً ليكون على طاولة النقاش بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإن لبنان سوف يصيغ جوابه بطريقة تعطّل فرص نتنياهو بمواصلة التصعيد، ولكن دون التفريط بحقوق لبنان السيادية وأولوية مواصلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وكفلت تنفيذه من الجانب الإسرائيلي، ولذلك يمكن للبنان أن يقبل بفكرة وضع جدول زمنيّ حول حصرية السلاح إذا حصل الأميركي من الإسرائيلي على جدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانيّة بما في ذلك المرحلة الثانية في القرار 1701 حتى الحدود الدولية، ومن ضمنها وضع مزارع شبعا في عهدة اليونيفيل وفقاً لمقترح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، على أن يتضمّن وقف انتهاك الأجواء اللبنانيّة نهائياً.

اللواء: أسرار

لغز

ارتفع منسوب المخاوف جنوباً، مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية عشية وصول الموفد الاميركي الى بيروت لتسلُّم الجواب اللبناني.

غمز

وصف دبلوماسي لبناني كلام نائب من كتلة مخاصمة لحزب الله عن احتمال الانسحاب من الحكومة، بأنه نوع من التهويل ليس إلا، أقله في المدى المنظور..

همس

حسب مصادر ذات صلة بالأجندة الأميركية، فإن ثلاثة ملفات تقدمت في المنطقة على الملف اللبناني.