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برّاك من قصر بعبدا: "إسرائيل تريد السلام مع لبنان.. وهل تعتقدون أن دولة أخرى ستقوم بحل حزب سياسي؟"

7
JULY
2025
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قال المبعوث الأميركي توم براك في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس جوزاف عون إنّ "هناك فرصة في الجو ولا أفضل من اللبنانيين من إختيار الفرص ولقد حان الوقت فالمنطقة وكل شيء حولنا يتغير وترامب يقف وراء لبنان"، مضيفًا أنّ "الحكومة اللبنانية أعطتنا ردًا رائعا على الورقة المقترحة ونعمل الآن على تفاصيل تنفيذ الورقة المقترحة."

وأكمل برّاك: "لا نفرض على اللبنانيين ما عليهم فعله بل ندعمهم بحال قرروا التغيير، والجميع سئم وتعب من كلّ ما حصل في السنوات الأخيرة ولدينا الآن هندسة جديدة وعلينا أن نتمسّك بها الآن وعلى كلّ فريق أن يتخلّى عن شيء."

وأردف يقول إنّ "عناوين الهدنة لم تكن كافية وما تقوم به الحكومة اللبنانية هو ملء الفراغات وإسرائيل تريد السلام مع لبنان، والآلية المعتمدة بين اسرائيل وحزب الله والجيش اللبناني لم تنجح."

وأكّد أنّ "ليس على لبنان الإلتزام بأي جدول زمني ونحن نحاول فقط تأمين المساعدة."

وأوضح سائلًا أّنّه "أليس "حزب الله" حزباً سياسيًّا في لبنان؟ هل تعتقدون أن دولة أخرى ستقوم بحل حزب سياسي في دولة تتمتع بسيادة؟ هذه مشكلتكم عليكم حلّها."

وختم برّاك: "أعتقد حقًا أن إسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا أن تحتله، وترامب يؤمن بأنّ لبنان ما زال مفتاح المنطقة ويمكن أن يكون لؤلؤة المتوسط ووكّلني بهذه المسؤولية التي أقوم بها."

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