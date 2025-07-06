بالصورة - تصرف صادم في الضبية: رجل "يطل" عارياً.. يومياً !

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نشرت صفحة "وينية الدولة" عبر ال blog الخاص بها خبراً مفاده :"

يفاجَأ المارة وروّاد منطقة مارينا ضبية يومياً بمشهد غريب وصادم، حيث يُقدم رجل، ومن دون أي حرج، على الخروج من شقته إلى الطريق العام وهو بحالة تعرٍّ كامل، عارضاً أجزاءه الحسّاسة أمام المواطنين والمارّين، غير آبه بالأنظار أو بردود الفعل المستنكرة.





هذا التصرف المخل بالآداب العامة يُصنّف في القانون اللبناني ضمن الأفعال “المنافية للحشمة”، وهو فعل يُعاقب عليه القانون ويستوجب فتح محضر رسمي بحقّ مرتكبه، بالإضافة إلى توقيعه على تعهّد بعدم تكرار هذا السلوك الذي يُسيء للمجتمع ويُهدد السلامة الأخلاقية في الأماكن العامة.





المُستغرب في القضية هو غياب أي تدخل واضح أو فعّال من القوى الأمنية، رغم تكرار هذه الواقعة يومياً، وسط استغراب الأهالي والمواطنين الذين طالبوا بضرورة التحرّك السريع لوضع حدّ لهذه الظاهرة الشاذة قبل أن تتفاقم الأمور."