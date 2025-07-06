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استهل رئيس الحكومة نواف سلام جولته في البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط بلقاء جامع في دارة النائب ياسين ياسين في بلدة غزة في البقاع الغربي، حيث شارك في اللقاء وزير الصناعة عامر البساط، النائب حسن مراد، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي راشيا وفيق حجازي، رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ عاصم الجراح، إلى جانب رؤساء بلديات، مخاتير، رجال دين، وفاعليات قضائية واجتماعية.

وأكد سلام خلال اللقاء أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، أبرزها قانون الفجوة المالية الذي يسمح باستعادة الودائع، وكذلك قانون السرية المصرفية الذي أقرّه المجلس النيابي مؤخراً. وشدّد على أن بداية الانقاذ والنهضة الاقتصادية لا بد أن ترتكز على الانماء المتوازن، مشيراً إلى أن البقاع يعاني من التهميش ويجب أن يأخذ حقه في هذا المجال.

وأضاف أن عمر الحكومة قصير، ولكن هناك مشاريع قائمة سيتم العمل عليها خلال الفترة المتبقية، وأوضح أن القوانين المصرفية قيد الإنجاز تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته للوصول إلى مصارف معافاة تدعم الاستثمارات.

من جهته، رحب النائب ياسين ياسين برئيس الحكومة والوفد المرافق، واعتبر أن زيارة سلام تمثل بارقة أمل لكل مناطق البقاع الغربي وراشيا، مشيراً إلى معاناة المنطقة الطويلة من التهميش والغياب عن خارطة التنمية المتوازنة. ودعا إلى شراكة وطنية حقيقية للنهوض بالمنطقة.

وخلال جولة له في منطقة راشيا، أكّد سلام أنّ الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوّه بالممارسة ومن أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسعة والإنماء المتوازن ومن دونه لا استقرار في البلد.

وقال سلام: “لا بدّ من حصر السلاح بيد الدولة وقد قصّرنا بتحقيق هذا البند منذ اتفاق الطائف”

بدوره، توجّه النائب وائل أبو فاعور إلى رئيس الحكومة قائلاً: “نحن في أيّام وخيارات مصيرية وكلّنا ثقة بإيصالكم لبنان الى برّ الأمان”. وتابع: “نشدّ على أيديكم ونحن نحتاح الى الدولة التي يطمئن اليها الجميع وندعمكم في هذه الأيام المصيرية حيث الخيارات فيها محدودة”.