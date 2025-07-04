"رويترز" تكشف: "الحزب يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة"!

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قالت "رويترز" عن مصادر مطلعة إنّ "حزب الله يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل."

وأضافت الوكالة أنّ "حزب الله توصّل لقناعة بأن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل تحولت لعبء عليه."

وأردفت "رويترز" تقول إنّ "حزب الله اللبناني يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل."

وأفادت مصادر مطلعة أنّ الحزب يدرس تسليم مزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها.

وأكّدت أنّ حزب الله لا يعتزم تسليم كامل ترسانته وسيحتفظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع للدفاع ضد أي هجوم مستقبلي.