منسى بحث مع عبد المسيح في سبل دعم الجيش

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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة، النائب أديب عبد المسيح، وتم التطرق إلى التحديات التي تواجه القرى في الشمال، وسبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز دورها في حماية الاستقرار الداخلي.

كما استقبل منسى المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء الركن فادي مخول، وجرى التداول في الترتيبات المُعتمدة لتكريس ثقافة المساءلة والمتابعة الدقيقة داخل المؤسسة العسكرية، وتطوير أساليب الرقابة بما يواكب التحديات العملانية والإدارية الراهنة.

والتقى وزير الدفاع الوطني أيضا، رئيس مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد الركن ميشال بطرس، حيث تم البحث في الوضع الأمني القائم على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، والتنسيق القائم بين لبنان وسوريا بهذا الخصوص.