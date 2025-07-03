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"بروموفيكس" تصبح الممثل المعتمد لمبيعات إعلانات "غوغل" في خمسة أسواق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3
JULY
2025
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أعلنت شركة "بروموفيكس" (Promofix)، المزود التكنولوجي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة مجموعة "جيه. غروب" (JGROUP)، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع "غوغل" (Google)، لتصبح الممثل المعتمد لبيع منتجات وخدمات إعلانات "غوغل" في خمس دولٍ بالمنطقة، وهي سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبهذه الخطوة، تواصل "بروموفيكس" ترسيخ ريادتها في تقديم الحلول الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستتيح التدريبات المخصصة، والإدارة الاحترافية للحسابات، والاستشارات الاستراتيجية، والدعم الميداني بلغات محلية في الأسواق الرئيسية، وذلك باعتبارها ممثلاً معتمداً لمبيعات إعلانات "غوغل".

ويعكس هذا التعاون التزام "بروموفيكس" بتسريع التحول الرقمي، وتمكين الشركات من الوصول إلى مليارات المستهلكين المحتملين، بما يعزز نموها وتنافسيتها، علماً أنَّ "غوغل" ستواصل إدارة مجموعةٍ محددة من العملاء بشكل مباشر في إطار هذه الشراكة الموسعة.

وقال عماد جمعة، مؤسس ورئيس مجموعة "جيه. غروب": "نفخر بتعزيز تعاوننا مع «غوغل» وتقديم حلولٍ رقمية رفيعة المستوى للشركات في قطر وعُمان والبحرين والكويت والأردن. وتجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتمكين المؤسسات بأحدث الأدوات الرقمية لتعزيز استراتيجياتها، ورفع مستوى تفاعل العملاء، وضمان نمو مستدام في ظل المشهد الرقمي سريع التطور."

من جانبه، قال أنطوني نقاش، المدير العام لـ "غوغل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع «بروموفيكس» لدعم نمو قطاع الإعلانات الرقمية المتنامي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتها على التواصل بفعالية مع عملائها وفتح آفاق جديدة للنمو."

وفي الوقت الذي تتطلع فيه "بروموفيكس" بثقة نحو المستقبل، تواصل الشركة التزامها بدفع عجلة التميز الرقمي عبر تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة ومصمَّمة لتلبية متطلبات السوق وتمكين نمو العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

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