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الشيخ نعيم قاسم: " لا نقبل بأن نساق إلى المذلة.."!

2
JULY
2025
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أشار الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّه “لدينا إيمان بالنصر ووظيفتنا أن نقاوم ونواجه”.

وفي كلام وجهه لجرحى “حزب الله”، قال قاسم: “الجرحى أدخلوا إلى قلوبنا العزيمة ولي الشرف أن نكون معًا في حمل راية حزب الله والمقاومة حتى النصر إن شاء الله. أيها الجرحى أنتم تاج الرؤوس وسنبقى معكم لكي نستفيد من طاقاتكم وإمكاناتكم على خط الإسلام والولاية ومشروع الحق وخط المقاومة”.

واضاف “لا نقبل بأن نساق إلى المذلة ولا بأن نسلم سلاحنا للعدو ولا علاقة لإسرائيل باتفاقنا في الداخل اللبناني ولا يحق لها أن تشرف عليه وتراقب مفرداته”

ولفت إلى أنّ “حزب الله في لبنان هو حزب الإمام المهدي ونحن نعتبر أننا جند وأننا في طريق يوصل إلى قيادة الإمام المهدي”.

وأضاف “نحن نواجه الكيان الإسرائيلي كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان والمنطقة والعالم”، موضحًا أنّ “إسرائيل خطر حقيقي”.

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