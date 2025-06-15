كاتس: طهران تتحول إلى "بيروت" على يد النظام الإيراني

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات حديثة، أن "المرشد الإيراني علي خامنئي يحوّل سكان طهران إلى رهائن في سبيل بقاء نظامه"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب مواقع تصنيع الأسلحة في إيران".

وأضاف كاتس أن "الدكتاتور الإيراني يحول العاصمة طهران إلى ما يشبه بيروت، في إشارة إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تعيشها المدينة بسبب السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني".

وأكد أن "إسرائيل عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع إيران من تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية"، مشددًا على أن "الجيش سيستهدف بدقة المنشآت التي تهدد أمن المنطقة".