شركة طيران الشرق الأوسط أعادت جدولة رحلاتها المقررة اليوم..

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط إعادة جدولة رحلاتها المقررة اليوم السبت في 14 حزيران الحالي، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظرًا للظروف الراهنة، نعلن إعادة جدولة رحلات اليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق التالي:
الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025 في حال اعادة فتح الاجواء :
|
توقيت الاقلاع
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
08:40
|
بيروت
|
جدة
|
ME369
|
09:15
|
بيروت
|
دبي
|
ME429
|
09:00
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME262
|
10:20
|
بيروت
|
الدوحة
|
ME437
|
08:50
|
بيروت
|
الرياض
|
ME423
|
08:15
|
بيروت
|
المدينة
|
ME8807
|
08:40
|
بيروت
|
الكويت
|
ME403
|
12:00
|
بيروت
|
أبوظبي
|
ME419
|
14:30
|
بيروت
|
دبي
|
ME431
|
11:30
|
بيروت
|
باريس المحولة الى اسطنبول
|
ME230
|
10:00
|
بيروت
|
لندن
|
ME204
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات التي سيتم تسييرها صباح يوم السبت 14حزيران 2025 في حال اعادة فتح الاجواء:
|
توقيت الاقلاع
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
10:00
|
بيروت
|
المدينة المنورة
|
ME8805
|
16:10
|
بيروت
|
المدينة المنورة
|
ME8809
|
22:10
|
بيروت
|
المدينة المنورة
|
ME8813
|
07:55
|
باريس
|
بيروت
|
ME211
|
08:10
|
لندن
|
بيروت
|
ME201
|
07:25
|
جينيف
|
بيروت
|
ME213
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME229
|
07:15
|
ميلانو
|
بيروت
|
ME235
|
07:20
|
فرانكفورت
|
بيروت
|
ME217
|
07:05
|
بروكسل
|
بيروت
|
ME215
|
8:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME265
|
9:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME251
|
7:00
|
دوسلدورف
|
بيروت
|
ME247
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات التي تم الغاؤها ليوم السبت 14حزيران 2025 :
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
عمان
|
بيروت
|
ME310
|
بيروت
|
عمان
|
ME311
|
بغداد
|
بيروت
|
ME320
|
بيروت
|
بغداد
|
ME321
|
بغداد
|
بيروت
|
ME322
|
بيروت
|
بغداد
|
ME323
|
اربيل
|
بيروت
|
ME324
|
بيروت
|
اربيل
|
ME325
|
اكرا-ابيدجان
|
بيروت
|
ME575
|
بيروت
|
اكرا-ابيدجان
|
ME576
|
دبي
|
بيروت
|
ME426
|
بيروت
|
دبي
|
ME427
|
الرياض
|
بيروت
|
ME424
|
بيروت
|
الرياض
|
ME425
|
جدة
|
بيروت
|
ME364
|
بيروت
|
جدة
|
ME365
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME304
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME305
|
كوبنهاغن
|
بيروت
|
ME225
|
بيروت
|
كوبنهاغن
|
ME226
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
أما بالنسبة للرحلات المجدولة لبعد ظهر يوم السبت 14 حزيران فستبقى على مواعيدها في حال اعادة فتح الاجواء وسنزودكم بمزيد من المعلومات عن جدول الرحلات.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb