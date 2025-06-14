living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة طيران الشرق الأوسط أعادت جدولة رحلاتها المقررة اليوم..

14
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط إعادة جدولة رحلاتها المقررة اليوم السبت في 14 حزيران الحالي، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظرًا للظروف الراهنة، نعلن إعادة جدولة رحلات اليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق التالي:

الرحلات التي تم تأخير موعد وصولها الى بيروت من 13 حزيران الى اليوم، السبت 14حزيران 2025 في حال اعادة فتح الاجواء :

توقيت الاقلاع

الى

من

رقم الرحلة

08:40

بيروت

جدة

ME369

09:15

بيروت

دبي

ME429

09:00

بيروت

لارنكا

ME262

10:20

بيروت

الدوحة

ME437

08:50

بيروت

الرياض

ME423

08:15

بيروت

المدينة

ME8807

08:40

بيروت

الكويت

ME403

12:00

بيروت

أبوظبي

ME419

14:30

بيروت

دبي

ME431

11:30

بيروت

باريس المحولة الى اسطنبول

ME230

10:00

بيروت

لندن

ME204

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات التي سيتم تسييرها صباح يوم السبت 14حزيران 2025 في حال اعادة فتح الاجواء:

توقيت الاقلاع

الى

من

رقم الرحلة

10:00

بيروت

المدينة المنورة

ME8805

16:10

بيروت

المدينة المنورة

ME8809

22:10

بيروت

المدينة المنورة

ME8813

07:55

باريس

بيروت

ME211

08:10

لندن

بيروت

ME201

07:25

جينيف

بيروت

ME213

13:00

باريس

بيروت

ME229

07:15

ميلانو

بيروت

ME235

07:20

فرانكفورت

بيروت

ME217

07:05

بروكسل

بيروت

ME215

8:25

اسطنبول

بيروت

ME265

9:10

اثينا

بيروت

ME251

7:00

دوسلدورف

بيروت

ME247

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

الرحلات التي تم الغاؤها ليوم السبت 14حزيران 2025 :

الى

من

رقم الرحلة

عمان

بيروت

ME310

بيروت

عمان

ME311

بغداد

بيروت

ME320

بيروت

بغداد

ME321

بغداد

بيروت

ME322

بيروت

بغداد

ME323

اربيل

بيروت

ME324

بيروت

اربيل

ME325

اكرا-ابيدجان

بيروت

ME575

بيروت

اكرا-ابيدجان

ME576

دبي

بيروت

ME426

بيروت

دبي

ME427

الرياض

بيروت

ME424

بيروت

الرياض

ME425

جدة

بيروت

ME364

بيروت

جدة

ME365

القاهرة

بيروت

ME304

بيروت

القاهرة

ME305

كوبنهاغن

بيروت

ME225

بيروت

كوبنهاغن

ME226

*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أما بالنسبة للرحلات المجدولة لبعد ظهر يوم السبت 14 حزيران فستبقى على مواعيدها في حال اعادة فتح الاجواء وسنزودكم بمزيد من المعلومات عن جدول الرحلات.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout