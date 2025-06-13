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البستاني يجتمع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في لبنان

13
JUNE
2025
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إجتمع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني مع نائب رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل دولاوين والملحق الاقتصادي عبدل بيطاط والمحلل الاقتصادي جيمي البسوسي ووضعهم في جو عمله البرلماني والرقابي، لا سيما على صعيد التشريع واقتراح القوانين وآخرها قانون استعادة الأموال المحتجزة في المصارف وانتظام المالية العامة ومكافحة الفساد من خلال القيام بالتحقيقات وتقديم الإخبارات الى النيابات القضائية في عدة مواضيع منها شبهات الفساد في وزارة الاقتصاد حيث تم توقيف الوزير السابق أمين سلام مع آخرين، بالإضافة الى إخبارات بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة والتي لا تحترم القوانين.
وقد تم الاتفاق على مواصلة التواصل، وعلى استضافة وفد من الاتحاد الاوروبي في لجنة الاقتصاد في البرلمان للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي واللجنة.

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