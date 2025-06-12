أسرار الصحف ليوم الخميس 12 حزيران 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مرجع في قوى المقاومة في المنطقة إن ما أصاب كيان الاحتلال جراء حرب الطوفان وجبهات الإسناد أكبر من القدرة على احتوائه مهما كانت الاتجاهات التي يسلكها الصراع الداخلي في الكيان، لأن الخسائر غير قابلة للترميم في عدة عناوين الأول هو قدرة الجيش على القتال والتعبئة والحشد لأن الرواية الداخلية الصهيونية سقطت سواء في وصفة الملاذ الأشدّ أمناً ورفاهية ليهود العالم أو في توصيف الدولة الضائعة بين كونها يهودية وديمقراطية معاً وقد صارت على المفترق بين أن تكون ديمقراطية بلا يهوديتها أو يهودية بلا ديمقراطيتها ونتائج هذا التيه التاريخي في الهوية، أما الخسارة الثانية فهي خسارة الروح والثقة بالجيش وتفوّقه وقدرته على الانتصار والحماية، والخسارة الثالثة هي ما أصاب الرأي العام الغربي من تحولات بنيوية سقطت معها السرديّة التاريخية الإسرائيلية سواء حول مظلومية مزعومة مستمدّة من الهولوكوست أو تمدّن مزعوم مستوحى من الانتماء للغرب وقوى المقاومة التي خسرت كثيراً حافظت على تماسك بنيتها مع شعوبها وعلى روح القتال لديها وعلى سرديّتها وهي قادرة على الاستثمار على هذه التحوّلات وترميم ما لحقها لأن خسائرها رغم كونها جسيمة إلا أنّها قابلة للترميم بعكس “إسرائيل”.

كواليس

قال باحث تاريخيّ في الشؤون الأميركية إن اربعة فوالق ديمغرافية انفتحت في أميركا وتهتز معها الطبقات التكتونية لاستقرار المجتمع، الأول هو فالق اللاتينيين والبيض وهو في عمقه امتداد لفالق السكان الأصليين الذين ينتمي اللاتينيون إليهم والمستوطنين المستعمرين الذين يمثلهم البيض، أما الفالق الثاني فهو فالق شيكاغو نيويورك الذي يمثل المواجهة التاريخيّة بين السود والعنصرية البيضاء وهو أقرب لثورة العبيد على نظام الفصل العنصريّ، والفالق الثالث هو الفالق المكسيكيّ الأميركيّ، حيث الولايات الثماني التي كانت مكسيكية واحتلتها أميركا هي ساحات مواجهة ودعوات الانفصال تملك فيها رصيداً وهي نصف مساحة أميركا وثلاثة أرباع ثروتها، أما الفالق الرابع فهو الفالق الكاثوليكي البروتستانتي حيث ينتمي البيض الحاكمون للبروتستانتيّة وينتمي اللاتينيون للكاثوليكية وقد بات لديهم بابا في روما يذكّرهم بما فعله بابا آخر من أصول بولندية بالاتحاد السوفياتيّ قبل أربعة عقود.



اللواء: أسرار



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