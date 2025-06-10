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موجة استنكارات جنوبية للتعدي على اليونيفيل: بلطجة وهزيمة!

10
JUNE
2025
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استنكر عدد من الناشطين السياسيين والاعلاميين الجنوبيين الاعتداء الذي حصل اليوم على قوات اليونيفيل بعد صفع أحد عناصرها.

فكتب الناشط السياسي رياض الأسعد: يا عيب الشوم !!!!
لن أنسى كيف تعامل أفراد القوة الفلندية بكل احترام وانسانية وحتى دعم معنا نحن المقاومين زمن الاحتلال والقبضة الحديدية.
وأضاف الأسعد: اعتذر على ما بدر اليوم.

وكتبت الإعلامية والممثلة عبير بلال شرارة على فايسبوك: عنجد بتعرفوا قديش في ناس بتشتغل مع اليونيفيل ، وقديش في جمعيات بتستفيد .
وتابعت شرارة: معقول هالتصرفات المخجلة..
وكمان كف رح يوجعنا النا.

ورأى الصحافي في الشرق الأوسط نذير رضا أن "ضرب عنصر اليونيفيل بالكف هو بلطجة".
وقال: ما عم احكي سياسة، عم احكي قانون. عندك اعتراض في الية قانونية بالتعامل.

ورأى رضا: "بالسياسة، هيدا الكف موجع كتير لأهل الجنوب، مش لعنصر اليونيفيل اللي أصلا هو مسلح، والقانون الدولي يجيز له استخدام السلاح في حالة الدفاع عن النفس (متل هيدي الحالة تماما)
وقفو هبل واحتفالات بالكف.. هيدا مش انتصار على عنصر سلام وحفظ السلام. هيدا الكف هزيمة لتمسك لبنان باليونيفيل".

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