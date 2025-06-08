بلبلة في مطار بيروت بعد إلغاء رحلة... وهذا ما حصل!

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شهد مطار بيروت الدولي بلبلة اليوم الأحد بعد إلغاء رحلة الخطوط التركية إلى إسطنبول لأسباب تقنية، ما أثار استياء الركاب وتركهم في حالة من الانتظار.

وفي توضيح لما حصل، أشار رئيس المطار أمين جابر إلى أن “رحلة على الخطوط التركية وقبل موعد الإقلاع، تبيّن وجود عطل على الطائرة ولا يمكنها متابعة الرحلة وتحتاج إلى قطعة غيار وهذا أمر طبيعي ويحصل أحياناً”.

وأضاف لـ”النهار”: “تم إعادة الحقائب للركاب وتعديل موعد الرحلة إلى المساء بانتظار إحضار قطعة الغيار من مركز الشركة في إسطنبول، ولم تحصل أي فوضى كما يتم التداول، وجرى تأمين الركاب وفقاً لكل حالة كما يجري عادة”.

إلى ذلك، روت المواطنة ميرا عبدالله ما حصل معهم، وقالت لـ”النهار”: “انتظرنا أكثر من ساعة في الطائرة إلى أن أبلغونا بوجود عطل تقني وغادرنا الطائرة”.

ولفتت إلى أن كان هناك عدم أجوبة على أسئلة كثيرة عن الطائرة وجدولة الرحلة إلا أن لم تكن هناك أجوبة كافية عن ما حصل