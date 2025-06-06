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بعد العدوان على الضاحية.. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي!

6
JUNE
2025
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس: 

"الجيش هاجم بنى تحتية لانتاج وتخزين مسيرات وورشة لانتاج مسيرات درون في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان.

شن الجيش قبل قليل بشكل موجه بالدقة من خلال طائرات حربية غارات استهدفت مواقع انتاج ومستودعات لتخزين مسيرات تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان.

لقد نفذت الوحدة الجوية طيلة الحرب اكثر من 1000 عملية اطلاق مسيرات مفخخة واستطلاع نحو الأراضي الاسرائيلية.

رغم التفاهمات بين إسرائيل ولبنان واصلت الوحدة الجوية لحزب الله الأنشطة وتطوير قدراتها حيث تعمل الوحدة على انتاج الالاف العديدة من المسيرات بتوجيه وتمويل من جهات ايرانية وذلك في اطار الجهود الإيرانية الهادفة لضرب دولة إسرائيل.

طيلة السنوات الماضية تمول وتوجه ايران مخططات في المشروع بشراكة مع حزب الله حيث يصل عناصر حزب الله إلى ايران لعمليات ارشاد في مجال الانتاج والتي تهدف إلى تطوير انتاج ذاتي في حزب الله. حتى بعد دخول التفاهمات حيز التنفيذ يواصل عناصر حزب الله هذه الأعمال. جيش الدفاع مصمم على العمل ضد عناصر يتم تأهيلهم في ايران.

كما هاجم الجيش في جنوب لبنان ورشة لتصنيع مسيرات درون تستخدم لاعمال هجومية وجمع معلومات وتحسين قدرات الاستطلاع لحزب الله.

قبل الغارات تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الاصافية حيث وضعت هذه البنى التحتية في قلب السكان المدنيين اللبنانيين بما يمثل مثالًا آخر على طريقة استخدام حزب الله السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية.

تعتبر الأنشطة داخل هذه المواقع خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث يبقى الجيش مستعدًا على الصعيديْن الهجومي والدفاعي وسيواصل العمل لإزالة اي تهديد على إسرائيل ومواطنيها وسيمنع اي محاولة لاعادة اعمار قدرات حزب الله."

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