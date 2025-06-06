طعن والده في كتفه فمات.. ماذا حصل في المنية؟!

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سجلت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، إشكالا عائليا بين أفراد سوريين من آل "العبدالله" ، مساء اليوم، في منطقة بحنين - المنية، تطور إلى تضارب بالأيدي و استخدام السكاكين، بين "ب.ع" ونجله "م.ع" من جهة، وبين "م.ع" وأولاده "ز.ع" و "إ.ع" من جهة أخرى.

و أدى الإشكال إلى إصابة أحد الأبناء بجروح في يده فيما تعرّض والده لطعنة في كتفه، وقد فارق "إ.ع" الحياة فورا متأثراً بجروحه.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال، و تم نقل القتيل والجرحى إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.

وكانت القوى الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث وتعمل لتوقيف كل من له علاقة بالاشكال وملاحقتهم بإشارة القضاء المختص.