عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 حزيران 2025

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الأخبار: 7 مليارات دولار في حسابات الدولة: لماذا كل هذا التقشف؟

عيدية أميركية: عدوان إسرائيلي واسع





الديار: الضاحية تحت النار بتواطؤ اميركي: نتانياهو يريد الحرب؟

الجيش يفضح اكاذيب <اسرائيل>..كشف ميداني ولا سلاح

عون: لبنان لن يرضخ أمام «صندوق بريد الدم»!

النهار: فرنسا تملأ "الثغرة الموقتة" بعد الأضحى سلام يقدم مراجعته للمئة يوم: الإصلاح والثقة

الجمهورية: عون: العدوان رسالة لواشنطن ومبادرتها

ضحية في ليلة الأضحى



اللواء: أسوأ وأخطر تصعيد إسرائيلي: عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية

عون وسلام: لن نرضخ وبيروت ليست صندوق بريد.. والإحتلال يكشف عن التنسيق مع واشنطن





البناء: أعنف عدوان جوي للاحتلال على الضاحية منذ وقف إطلاق النار: تدمير ونزوح | عون: استباحة سافرة لاتفاق دوليّ ورسالة لأميركا ومبادراتها عبر دماء اللبنانيين | رعد في ذكرى الخميني: إذا كان الهدف هو المقاومة فكيدوا كيدكم ولن تسقطوها

l'orient le jour: Frappes d'Israël sur la banlieue sud : un message musclé à plusieurs destinataires



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: دعوات الحجيج تعانق سماء عرفات... ومِنى تترقب عودتهم لاستكمال المناسك

رافقتهم التلبية في نفرتهم إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم

الأنباء الكويتية: سكان "البرج" لـ"الأنباء": القريبون من الأماكن المستهدفة غادروا منازلهم

غارات وقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وحركة نزوح كثيفة للسكان