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عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 حزيران 2025

6
JUNE
2025
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الأخبار: 7 مليارات دولار في حسابات الدولة: لماذا كل هذا التقشف؟
عيدية أميركية: عدوان إسرائيلي واسع

 

 

 



الديار: الضاحية تحت النار بتواطؤ اميركي: نتانياهو يريد الحرب؟
الجيش يفضح اكاذيب <اسرائيل>..كشف ميداني ولا سلاح
عون: لبنان لن يرضخ أمام «صندوق بريد الدم»!

 

 

 

 

النهار: فرنسا تملأ "الثغرة الموقتة" بعد الأضحى سلام يقدم مراجعته للمئة يوم: الإصلاح والثقة

 

 

 

 

 

الجمهورية: عون: العدوان رسالة لواشنطن ومبادرتها
ضحية في ليلة الأضحى

 

 

 

 


اللواء: أسوأ وأخطر تصعيد إسرائيلي: عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية
عون وسلام: لن نرضخ وبيروت ليست صندوق بريد.. والإحتلال يكشف عن التنسيق مع واشنطن

 

 

 



البناء: أعنف عدوان جوي للاحتلال على الضاحية منذ وقف إطلاق النار: تدمير ونزوح | عون: استباحة سافرة لاتفاق دوليّ ورسالة لأميركا ومبادراتها عبر دماء اللبنانيين | رعد في ذكرى الخميني: إذا كان الهدف هو المقاومة فكيدوا كيدكم ولن تسقطوها

 

 

 

l'orient le jour: Frappes d'Israël sur la banlieue sud : un message musclé à plusieurs destinataires

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: دعوات الحجيج تعانق سماء عرفات... ومِنى تترقب عودتهم لاستكمال المناسك
رافقتهم التلبية في نفرتهم إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم

 

 

 

الأنباء الكويتية: سكان "البرج" لـ"الأنباء": القريبون من الأماكن المستهدفة غادروا منازلهم
غارات وقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وحركة نزوح كثيفة للسكان

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