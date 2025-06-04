وزير الاقتصاد: لمست التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا من ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء...

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط اليوم اجتماعًا موسّعًا ضمّ نُقباء وممثلي نقابات مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الأفران، المطاحن، المولدات، الدواجن، اللحوم، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين

عقب الاجتماع وصف الوزير بساط اللقاء بـ"الإيجابي والبنّاء"، مؤكداً أن" النقاش تركز على محورين إثنتين:

أولاً: إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار، تُلحق أذى بالغًا بالمجتمع اللبناني، لا سيما بالطبقة الوسطى والقطاع الخاص، في ظل استمرار الأزمات الداخلية وتداعيات الحرب الأخيرة. وأجمع الحاضرون على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا التدهور وتأثيره على المستهلكين مبدين التزامهم بضبط الأسعار ضمن قطاعاتهم، في مقابل تعزيز دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار في السوق اللبناني.

ثانيًا: تم البحث في آليات الاستجابة للتطورات الراهنة، خاصة في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وسبل التخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. وشهد الاجتماع تجاوبًا جماعيًا من كافة ممثلي القطاعات، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخبز. وقد توجّه الوزير بساط بالشكر إلى نقابة الأفران على تعاونها الإيجابي مع الوزارة منذ نهاية الأسبوع الماضي لعدم زيادة سعر ربطة الخبز".

وختم الوزير بالتأكيد أن" هناك التزامًا واضحًا، أخلاقيًا واقتصاديًا، من جميع ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار"، مؤكداً أنه "استمع إلى أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه النقابات والقطاعات المشاركة، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات في الأسابيع المقبلة لضمان التنسيق الدائم ومتابعة المعالجات".