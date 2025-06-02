عناوين الصحف ليوم الأثنين 2025

A + A -

الأخبار: رئيس الجمهورية وقائد الجيش والسفارة ينتظرون موفدًا جديدًا

السياديون في عزاء: أورتاغوس إلى البيت

خصوم في السياسية وحلفاء في الضريبة ورفع الأسعار

سقوط سريع لسلطة الإنقاذ والإصلاح

غزة مصيدة إسرائيلية للجوعى



اللواء: «اليونيفيل» والدورة الاستثنائية بين بري وسلام اليوم

عون يعود من بغداد بالتأكيد على استمرار التعاون.. وتصفية حساب أميركية مع أورتاغوس والفريق الإسرائيلي

الديار: أسبوع حاسم لملف السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات

أورتاغوس في زيارة أخيرة الى لبنان قبل مُغادرة منصبها

تفاهم لبناني ــ عراقي على تشكيل لجان تجاريّة ــ سياسيّة ــ أمنيّة





البناء: هجوم أوكراني بدعم استخباري غربي بالطائرات المسيّرة يهدّد مصير المفاوضات | فشل مشروع ويتكوف لانحيازه الكامل لنتنياهو… ومصر وقطر والمقاومة للتفاوض | ترحيل أورتاغوس لفشلها بإقامة علاقات ثقة مع المسؤولين وأيتامها يوزّعون خطتها



النهار: مشهدٌ مربكٌ للدولة أمام تصاعد التباينات... بيروت تترقّب ما بعد تغيير الموفدة الأميركية

الجمهورية: لبنان في دائرة الاستقطاب الأميركي والإيراني

شلالا نقيبًا لأطباء لبنان



?l'orient le jour: Ortagus bientôt dessaisie du dossier libanais

بعض عناوين الصحف العربية

الأنباء الكويتية: عون من بغداد: ما يجري في غزة أمر غير مقبول والسوداني: ضرورة تطبيق الـ«1701» بشكل غير انتقائي

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: كيف يتجاوز الوسطاء رد «حماس» ورفض ويتكوف؟

وسط تصعيد إسرائيلي في رفح