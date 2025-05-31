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بعد رفع سعر البنزين والمازوت.. وزير الاقتصاد يحذّر!

31
MAY
2025
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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، ما يلي:

في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، ويؤكد أن أي مخالفة في هذا السياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم.

ويشدد الوزير على أن مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص، مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونية بحقهم.

وحرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير بساط اللبنانيين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرسمي عبر الرابط الآتي:
https://apps.apple.com/app/id6483808579
وذلك لتقديم الشكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن الشفافية والمحاسبة.

إن وزارة الاقتصاد والتجارة ستظل في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشرائية، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تُخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين.

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