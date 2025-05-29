تورّط في جريمة قتل بمنطقة الرحاب.. هذا ما حلّ به!

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "بتاريخ 26/5/2025 أوقفت دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة المدعو (ع. ك.) في محلة صبرا، لتورطه في جريمة قتل وقعت بمنطقة الرحاب نتيجة خلاف مسلّح".

وأضاف البيان، "كما ضبطت بحوزته مسدس حربي من دون ترخيص وكمية من المخدرات، وتبيّن أنه مطلوب بمذكرات توقيف بجرائم سلب وسرقة وتشكيل عصابة ومحاولة قتل".

وختم: "أُجري المقتضى القانوني بحقه والمضبوطات، بناءً لإشارة القضاء المختص".