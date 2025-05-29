بالصور- غسان عطالله واصل جولته في أستراليا بلقاء سفير لبنان وأنشطة متنوعة

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في اطار جولته الأسترالية زار عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله العاصمة كانبرا يرافقه المنسق الفيدرالي مارون الخوري والمنسق الفيدرالي السابق شربل راضي، وكان في استقبالهم مسؤولو هيئة التيار في كانبرا نخله عون وجوزيف درويش.

و بدأت الزيارة من دارة سفير لبنان الى استراليا حيث التقى عطالله والوفد المرافق السفير ميلاد رعد الّذي اولم على شرفهم.

وكان لرعد كلمة شدّد فيها على اهمية عمل السفارة اللبنانية والدور المهم الذي تلعبه في تسهيل شؤون اكثر من نصف مليون لبناني يعيشون في مناطق استرالية مختلفة.

وبعدها توجه الى النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة كانبرا.

وفي الختام اولم مسؤولو هيئة التيار في كانبرا على شرف النائب عطالله بحضور السفير ميلاد رعد وزوجته.