الشرق الأوسط السعودية: محادثات سورية ــ إسرائيلية مباشرة

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

أفادتْ مصادر بأن إسرائيل وسوريا أجرتا خلال الأسابيع القليلة الماضية لقاءاتٍ مباشرةً وجهاً لوجه، بهدف احتواء التوتر.

ونقلت وكالة «رويترز» عن تلك المصادر السورية أن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد إطاحة الأسد محافظاً للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. ولم يتسن معرفة هوية المشاركين من الجانب الإسرائيلي، غير أن اثنين من المصادر قالا إنهما مسؤولان أمنيان.

وتمثل هذه الاتصالات تطوراً كبيراً في العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق، على إقامة علاقات مع إسرائيل، في حين تخفف إسرائيل من قصفها لسوريا، وفقاً لـ«رويترز».