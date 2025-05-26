باسيل استقبل ميرنا المر: لتطوير عمل الإتحاد بهدف إنماء المتن (الصور بعدسة الزميل جورج فعالي)

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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب ميشال المر ورئيسة إتحاد بلديات المتن الشمالي السيدة ميرنا المر،

بحضور كل من النائب السابق إدي معلوف، نائب الرئيس للشؤون الإدارية غسان الخوري، عضو المجلس السياسي هشام كنج، نائب الرئيس السابق منصور فاضل، منسق المتن إيلي الخوري، مختار الدكوانة أمين خوري، مديرة مكتب رئيس التيار السيدة باسكال دحروج حنا

تطرق المجتمعون الى معركة إنتخاب رئاسة إتحاد بلديات المتن، والى ضرورة تفعيل التواصل والتعاون لما فيه خيراً لقرى ومدن المتن الشمالي. مع أهمية تطوير الإتحاد بهدف إنماء وإعلاء شأن المتن.