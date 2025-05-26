عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 أيار 2025

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النهار: أي نتائج استشرافية كبيرة بعد إنجاز الانتخابات البلدية؟
الديار: الجنوب يُؤكّد عهد الوفاء... و«الوطني الحرّ» يحسمها في جزين
عيد تحرير منقوص.. ولا أفق لانسحاب «إسرائيلي» وشيك
أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني
الشرق الأوسط السعودية: قد يُلحق الضرر بالجهاز... مسؤولون في «الشاباك» هددوا بالاستقالة حال تعيين زيني
الأنباء الكويتية: قائد الجيش حيا العسكريين على أدائهم المشرّف في حماية الانتخابات وتأمينها
لبنان يعود إلى «اليوم التالي» للانتخابات البلدية.. وسلام يؤكد في ذكرى التحرير على حق الدفاع عن النفس