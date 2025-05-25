إبن "رشعين" توفي داخل شقته في بيروت.. ماذا جرى؟

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توفي صباح اليوم الشاب أنطونيو فارس 22 عام ، ابن بلدة رشعين – قضاء زغرتا، داخل شقته السكنية في العاصمة بيروت، حيث يقيم ويعمل في مستشفى “أوتيل ديو”.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تعرّض فارس في وقت سابق لحالة تسمم ناتجة على ما يبدو عن تناول طعام ملوث، ما استدعى تلقيه علاجاً طبياً. إلا أن الأدوية التي أُعطيت له يُعتقد أنها لم تكن مناسبة لطبيعة جسمه، ما تسبب له بمضاعفات صحية خطيرة أدّت في نهاية المطاف إلى وفاته.

وقد حضرت الجهات المختصة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادثة، في انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي الذي سيحسم سبب الوفاة بدقة.