سلام: ملتزمون بتحرير الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة

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كتب رئيس الحكومة نواف سلام في ذكرى عيد التحرير عبر منصة "إكس":

يأتي عيد التحرير وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي. وبهذه المناسبة أعود واؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية: وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف".



وأضاف، "حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك".