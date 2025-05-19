شو الوضع؟ بيروت وأهلها يثبتّون المناصفة على الرغم من التحديات... باسيل: بيروت ضنينة على الوحدة ونحترم خيار أهالي زحلة

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في كل ما حصل ويحصل في الإنتخابات البلدية، من عرض للنتائج وحسابات الربح والخسارة، هو هذه الحلة من الديموقراطية الفعلية التي تميز لبنان. فعلى الرغم من كل الشوائب، وظاهرة الرشوة في الإنتخابات، تبقى الإستحقاقات عنواناً للقدرة على تقبل الرأي الآخر والإعتراف به، وفي الوقت ذاته امتحان الديموقراطية ليس في كونِها فقط "انتصار الأكثرية"، بل بمدى كونها "ضمانة للأقلية".

وهذا ما نجحت به بيروت، على الرغم من كل الهواجس، والقلق، والتحديات. فبرز أهالي بيروت على اختلاف طوائفهم ضنينين بالوحدة، وتجسيد العيش المشترك في السلطات المحلية، وهذا ما أثارَ جواً من الإرتياح ليس بين البيروتيين فحسب، بل في عموم كل لبنان.

أما في زحلة المدينة تحديداً، فقد منحت إرادة الناس القوات اللبنانية فوزاً كبيراً، وهذا ما يُعتَبر أيضاً من ضمن السياق الديموقراطي، خاصة وأنَّ الناس أيضاً عاقبتْ رئيس البلدية السابق أسعد زغيب لتعاطيه الفوقي. لكن ذلك لا يعني أن المدينة يجب ألا تحضن جميع أبنائها، بغض النظر عن نتيجة تصويتهم، بما يعبّر عن انفتاحها وطبيعتها الجامعة بين الطوائف وبين الجغرافيا اللبناني بكل أبعادها.

هذه الخلاصات، عبّر عنها اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي التقليدي بعد كل استحقاق بلدي. وقد وجه باسيل الشكر لكل من ساهم بتثبيت المناصفة وفي طليعتهم أهل بيروت، وأيضاً للقوى والشخصيات سواء كانت في لائحة "بيروت بتجمعنا" أم مع اللوائح الأخرى، خاصاً بالذكر النائب فؤاد مخزومي والثنائي الشيعي و"جمعية المشاريع" والحزب الإشتراكي والأحزاب المسيحية، وأيضاً النائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية.

وبالتوازي، ومع عرض نتائج البقاع التي ثبّتت أيضاً حضور "التيار" من الهرمل إلى جنوب راشيا والبقاع الغربي، قدم باسيل قراءة تجسّد ثقافة "التيار" وأدبياته الديموقراطية. فقد لفت إلى أن "القوات اللبنانية" هي القوة الأكبر في زحلة رافضاً انجرار "التيار" إلى منطق "بدنا نخسّر القوات"، وأكد في المقابل أهمية أن تبقى زحلة مدينة منفتحة على الجميع وليس مغلقة، بما يعبر عن هويتها ومصلحتها.

وقد عرض باسيل المسار الذي اتبعه "التيار" وصولاً إلى القرار الذي اتخذه وهو ترك الحرية للمناصرين، بعد سلسلة من الإستطلاعات، وفي ظل عدم وصول مساعي اللائحتين المتنافستين للتعاون مع "التيار" إلى نتيجة.